Владикавказ, 25 февраля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Ряд кадровых перемен произошел в последние дни в газовых компаниях Северного Кавказа. В срочном порядке написал заявление об увольнении генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Геннадий Саркисов. Он вместе с семьей выехал из России, пишет «Кавказ.Реалии». По данным издания, топ-менеджер покинул территорию страны через российско-грузинскую границу.

Angie Harms Увольнение

Официальной информации об отставке и ее причинах в компании не предоставили. Однако сам факт увольнения подтверждается тем, что имя Саркисова уже не значится в списке руководителей организации. В качестве исполняющего обязанности директора указан Алан Кодзаев.

Известно, что Саркисов возглавлял «Газпром межрегионгаз Владикавказ» с октября 2017 года, ранее он работал в должности заместителя гендиректора по реализации газа в «Газпром межрегионгаз Нальчик».

Местные СМИ высказали предположение, что бегство Саркисова из России связано с расследованием так называемого дела Арашуковых, главным подозреваемым в котором является советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Он якобы организовал преступную группу, которая похитила у ПАО «Газпром» газа на сумму более 30 млрд рублей. Известно, что всего по делу проходят 10 человек. Семь из них арестованы, трое находятся в розыске.

Среди арестованных исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, директор АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов, заместитель директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков.

В розыске находятся и. о. исполнительного директора «Буденновскгазпромбытсервиса» Уали Евгамуков, исполнительный директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.

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Еще одно кадровое изменение произошло в эти дни в Кабардино-Балкарии. Назначен новый генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» и по совместительству исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Нальчик». Новым назначенцем стал Залим Вороков, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе компании.

Ранее он работал заместителем директора по корпоративной защите филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», а в последствии заместителем генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».

Стоит напомнить, что руководителем «Газпром межрегионгаз Нальчик» и «Газпром газораспределение Нальчик» ранее был уроженец Донбасса Владимир Анастасов, который впоследствии был переведен в Махачкалу. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела о причинении бюджету Дагестана ущерба в размере 11 млн рублей.

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Анастасов был задержан в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года. По словам прокурора Дагестана Дениса Попова, в республике выявлены системные злоупотребления в компании «Газпром межрегионгаз Махачкала». Сотрудники якобы проводили манипуляции с лицевыми счетами и начисляли абонентам несуществующие долги с целью сокрытия потерь и хищений газа.

Напомним, руководил газовым хозяйством Кабардино-Балкарии после отъезда Владимира Анастасова в Дагестан в октябре 2017 года Александр Цыплухин — еще один выходец из Донбасса. О его нынешней судьбе пока ничего неизвестно.