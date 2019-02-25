Екатеринбург, 25 февраля, 2019, 14:16 — ИА Регнум. В Свердловской области набирает обороты скандал вокруг села Филькино, расположенного на территории Серовского городского округа. От жильцов требуют оплачивать услугу по вывозу мусора, при этом осуществить вывоз невозможно, сообщил в соцсетях депутат Госдумы («Справедливая Россия») Дмитрий Ионин.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

Отметим, всего в селе живут около двух тысяч человек. Рядом пролегает железная дорога, останавливаются поезда. Но часть жителей (порядка 20 человек) весной 2018 года оказались отрезаны от цивилизации. Соединявший две части улицы Кирпичной мост через реку Каква весной 2018 года рухнул.

Предпосылки к произошедшему было уже давно — мост являлся ветхим. Местные власти, которые ранее потратили не один миллион на ремонт повреждённых конструкций, отказались восстанавливать сооружение. Взамен жильцам предложили лодочную переправу.

Жители отрезанной от цивилизации части улицы Кирпичной пытались добиться нового моста, но безуспешно. А в начале 2019 года пришла ещё одна проблема — с них стали взимать плату за вывоз мусора. При этом фактически осуществить такой вывоз непросто — в отрезанную часть села автомобильная дорога больше не идёт.

«Зато уже пришли новые поборы с жителей за вывоз ТКО. В конце января в Филькино приехал замглавы города Вячеслав Семаков. Люди задали ему логичный вопрос: если к деревне больше нет дороги (!), то как будут вывозить мусор, платежки за который людям уже выставили? Со слов жителей, высокопоставленный чиновник предложил им… относить мусор по зимнику в соседний поселок Медянкино. А уже там когда-нибудь поставят контейнеры, за вывоз мусора из которых люди уже должны заплатить!» — написал Дмитрий Ионин.

Отметим, в комментариях к его записи некоторые граждане также оставляют сообщения о возникающих, по их мнению, странностях вокруг платы за вывоз ТКО. Одна из уралочек рассказала о том, что ей прислали квитанцию на вывоз мусора из дачного дома, в котором никто не прописан.

Добавим, Серовский городской округ находится в зоне обслуживания регионального оператора «Компания Рифей». Официальных комментариев от мэрии Серова и от представителей компании пока нет. Возможно, что в связи с невозможностью вывозить отходы жильцам сделают перерасчёт.

Ещё одну подобную историю приводит портал 66.ru. По данным издания, на участке возле посёлка Бобровского построены дома для нескольких многодетных семей. Здесь нет контейнерных площадок, сюда не ведут автомобильные дороги, однако жильцам уже пришли квитанции на вывоз мусора. В предприятии «Спецавтобаза», которое обслуживает эту территорию, уже предложили гражданам обратиться в компанию за перерасчётом. В каждом конкретном случае представители регионального оператора будут разбираться.