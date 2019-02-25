Ярославль, 25 февраля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2018 году увеличило объём переработки на 1,5% — до 15,7 млн тонн нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на самом предприятии. Производство светлых нефтепродуктов также увеличилось на 1,5% и составило 8,7 млн тонн.

«Славнефть-ЯНОС» Ярославский НПЗ

Более всего вырос выпуск авиационного керосина — на 35,5% по сравнению с прошлым годом. Его произвели более 1,7 млн тонн. Это связано с ростом авиаперевозок в России в 2018 году, и, как следствие, спроса на этот вид продукции.

ЯНОС в минувшем году активно участвовал в реализации программ импортозамещения. В 2017 году была введена в эксплуатацию новая установка по производству базовых масел III группы. Её работа позволила выпускать базовые масла группы III по спецификации API. Они используются для производства смазочных материалов, соответствующих современным международным спецификациям, и заменяют импортную продукцию.

Кроме того, на этой установке организовано производство маловязкой углеводородной основы для буровых растворов. Такие растворы используются для бурения нефтяных и газовых скважин. Новый продукт успешно замещает аналогичную продукцию импортного производства.

В целом производство масел составило 309 тыс тонн. В 2018 году предприятие также выпустило 2,5 млн тонн автомобильных бензинов, более 3,9 млн тонн дизельного топлива, 97,9 тыс. тонн ароматических углеводородов, 482 тыс. тонн нефтяных битумов, 103 тыс. тонн сжиженных газов. По объему переработки нефти ЯНОС входит в тройку крупнейших НПЗ России.

Справка: ОАО «Славнефть-ЯНОС» входит в ОАО «НГК «Славнефть» — совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть». Ассортимент выпускаемой продукции включает автомобильные бензины и дизельное топливо класса 5 (Евро-5), топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел (индустриальные, турбинные, компрессорные, базовые, в т.ч. III группы), битумы (дорожные, кровельные, строительные), парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды и др.