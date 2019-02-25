Санкт-Петербург, 25 февраля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. В Петербурге предлагают ужесточить закон в отношении хозяев автомобилей, брошенных во дворах. С такой инициативой выступил руководиель фракции «Единой России» в городском Заксобрании Александр Тетердинко, передает 25 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Эвакуация автомобилей в центре Петербурга для уборки улицы

На данный момент, если машина мешает уборке улицы, собственника извещают об этом и дают время убрать авто. Но в случае отказа привлечь водителя к административной ответственности можно только через 15 суток.

«Между тем, в условиях обильных снегопадов убирать такие машины нужно гораздо быстрее. Мы сталкиваемся с этой проблемой прямо сейчас», — отмечает Тетердинко.

Депутат предлагает сократить вдвое период вывоза брошенных автомобилей с элементов благоустройства. Если законопроект поддержат, то в зимний период — с 16 октября по 15 апреля — собственников смогут штрафовать уже по истечении недели.

«Мы предлагаем дисциплинировать владельцев брошенных авто. В будущем может быть рассмотрен вопрос о дальнейшем сокращении срока, в течении которого собственник разукомплектованного авто обязан убрать его с улицы — до двух или трех дней, а также о повышении штрафов для нерадивых автолюбителей», — отметил Тетердинко.

Законопроект уже внесен в парламент. Добавим, в Петербурге под разукомплектованным транспортным средством понимается автомобиль, у которого отсутствуют одна или несколько деталей — фары, колеса, двери, капот или пробка топливного бака. К этой категории относятся также сгоревшие машины.

Несвоевременный вывоз брошенного авто на спецплощадку наказывается предупреждением или штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 150 тыс. до 300 тыс. рублей — для юридических лиц.