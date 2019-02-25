Москва, 25 февраля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, передаёт 25 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство новой станции метро «Аминьевское шоссе»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство новой станции метро «Аминьевское шоссе»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство новой станции метро «Аминьевское шоссе»

Глава столицы рассказал журналистам о текущих строительных работах по прокладке подземки и дальнейших планах по развитию транспортной инфраструктуры в районе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«На этом участке формируется новый транспортно-пересадочный узел «Аминьевский», платформа железной дороги, сюда будет подходить автобус, в том числе междугородние автобусы. Это разгрузит ситуацию на дорогах, улучшит транспортную доступность прилегающих районов. Стройка важная, нужная, идёт полным ходом, насколько это возможно по технологии», — сказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство новой станции метро «Аминьевское шоссе»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство новой станции метро «Аминьевское шоссе»

Открытие станции намечено на 2021 год. Подрядчиком на данном участке является ООО «СиАрСиСи Рус» — российское подразделение крупной компании из КНР China Railway Construction Corporation Limited (CRCC).

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство новой станции метро «Аминьевское шоссе»

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайший месяц начнется строительство новой радиальной линии метрополитена до города Троицка от станции Московского центрального кольца «Крымская».