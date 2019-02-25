«Разгрузит ситуацию на дорогах» — Собянин о новой станции метро
Москва, 25 февраля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, передаёт 25 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Глава столицы рассказал журналистам о текущих строительных работах по прокладке подземки и дальнейших планах по развитию транспортной инфраструктуры в районе.
«На этом участке формируется новый транспортно-пересадочный узел «Аминьевский», платформа железной дороги, сюда будет подходить автобус, в том числе междугородние автобусы. Это разгрузит ситуацию на дорогах, улучшит транспортную доступность прилегающих районов. Стройка важная, нужная, идёт полным ходом, насколько это возможно по технологии», — сказал Собянин.
Открытие станции намечено на 2021 год. Подрядчиком на данном участке является ООО «СиАрСиСи Рус» — российское подразделение крупной компании из КНР China Railway Construction Corporation Limited (CRCC).
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайший месяц начнется строительство новой радиальной линии метрополитена до города Троицка от станции Московского центрального кольца «Крымская».