Таллин, 25 февраля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. По случаю 100-летней годовщины Эстонии президент Керсти Кальлюлайд выступила с речью. По просьбе национального информационного агентства Эстонии rus.err.ee член правления НКО «Русская школа Эстонии» Мстислав Русаков прокомментировал основные заявления президента.

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По мнению Русакова, несмотря на то, что эстонская государственность, появившаяся в феврале 1918 года с публикацией «Манифеста ко всем народам Эстонии», сегодня «все народы» Эстонии забыты и строится «национальное (националистическое) государство».

«Керсти Кальюлайд — это президент эстонцев, но не всего народа Эстонии. Инородцы воспринимаются как некая досадная помеха, некие недочеловеки и объект для постоянной интеграции, что является эвфемизмом насильственной ассимиляции», — прокомментировал Русаков.

По его мнению, президент не затронула в своей речи тему массовой дискриминации русскогоязычного населения. Наоборот, она выразила свое одобрение и удовлетворение тем, что все эстонские партии, участвующие в выборах в парламент, видят систему образования в стране только как единую и эстоноязычную.

«Русские были упомянуты только в контексте ликвидации русских школ, то есть окончательного решения «русского вопроса», своего рода русенфрай», — добавил Русаков, отметив, что перед русским избирателем стоит непростая задача «разобраться в этих оттенках коричневого».

Русаков также отметил, что выделяемые 2% от ВВП на военные расходы можно было бы использовать на реальное благо людей, а не сетовать на то, что «Эстония не способна решить все социальные проблемы и что на социальные программы государство и так тратит слишком много денег».

«Полмиллиарда евро, которые тратятся на оборону ежегодно, хватило бы на поднятие пособия по бедности вдвое, то есть практически на то, чтобы накормить всех голодных. Как известно, в Эстонии 300 тысяч человек (каждый четвёртый) живут за чертой бедности», — аргументировал Русаков.

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«В целом же остаётся только надеяться, что когда-нибудь у нас будет президент Эстонии, а не президент эстонцев. Очень бы хотелось дожить до этого времени», — заключил Русаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года эстонский парламент принял решение пустить в производство законопроект о переводе всего образования в стране на единый эстонский язык обучения. Инициатор законопроекта — Партия реформ Эстонии.