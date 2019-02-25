Одесса, Украина, 25 февраля, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Как сообщалось ранее, предполагается, что «Дональд Кук» пробудет в порту Одессы до 27 февраля. В Черном море эсминец находится с 19 февраля. По официальной версии ВМС США, «Дональд Кук» проводит «операции по обеспечению безопасности на море». Уже были проведены совместные учения с одним из турецких фрегатов, планируется и проведение учений с украинскими военными кораблями.

Поднятие флага на борту эсминца «Дональд Кук»

«После 2014 года американские военные корабли нередко заходят в акваторию Чёрного моря, поэтому ничего удивительного в произошедшем нет. Более того, ракетный эсминец «Дональд Кук» уже неоднократно был на Чёрном море, в последний раз он посетил порт в грузинском городе Батуми в январе 2019 года.

«Дональд Кук» относится к ракетным эсминцам проекта «Арли Бёрк», оснащённым 90 универсальными пусковыми установками, которые могут нести как крылатые ракеты «Томагавк» разных модификаций, так и зенитные ракеты.

С точки зрения международного права, США нарушений не допускают, они соблюдают разрешённый Конвенцией Монтрё 21-дневный срок нахождения кораблей нечерноморских государств в акватории Чёрного моря», — отметил Леонид Нерсисян.