Калуга, 25 февраля, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Калужской области 22 февраля на 211-м километре автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП, в котором погиб один человек и ещё четыре получили травмы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, по предварительной информации, 52-летний водитель Mazda, двигаясь со стороны Москвы, столкнулся с автомашиной ВАЗ 212 140 под управлением 30-летнего водителя, после чего иномарка налетела на автомобиль Renault под управлением 58-летнего водителя.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Renault погиб и пострадал водитель автомашины Mazda. Также были травмированы семилетняя девочка, двухлетний мальчик и 31-летний пассажир этого автомобиля. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

В период с 22 по 24 февраля 2019 года на территории Калужской области было зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и девять человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них было трое несовершеннолетних.