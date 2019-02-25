Киев, 25 февраля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Львовский депутат Верховной рады Андрей Антонищак угодил в масштабный скандал, публично заявив, что отмечает праздник 23 февраля.

Gov.ua Андрей Антонищак и Андрей Парубий

«Позволю и себе высказаться… Этот праздник? Наверное, нет. Буду отмечать? Однозначно да! Я служил в ЦГВ (Центральной группе войск) с 1987 по 1989 год, танковый батальон… Получил ранения при нападении на пост, который охранял. В то время на другом посту погиб мой близкий друг. Это часть моей жизни. Нельзя ее выбросить на свалку истории», — объяснил он.

Далее депутат задался вопросом — а что в его позиции не так?

«Я прошел майдан, войну… Так называемые вооруженные силы РФ не признаю! Однако не оскорбляйте и поймите тех людей, чья судьба связана с советской армией. Не праздновать, а отметить», — резюмировал парламентарий.

Во Львове позиция депутата встретила крайне жесткую критику. Ему даже посоветовали уезжать в ДНР и отмечать 23 февраля там. Отметим, что Антонищак входит в политическую силу действующего президента Украины — «Блок Петра Порошенко».

ИА REGNUM отмечает, что 23 февраля Львов посещал и сам Порошенко, который в ходе мероприятий заявил, что уже ни у кого на Украине даже не возникает мысли «праздновать 23 февраля».

«Сегодня 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать этот факт, поддержать всех тех, кто забыл», — отметил он.

Известный общественный деятель Максим Бужанский в свою очередь констатировал, что декоммунизация на Украине удалась, «поскольку теперь с 8 марта и 23 февраля поздравляют друг друга даже те, кто раньше эти праздники в гробу видел».

Публично поздравил с 23 февраля и еще один украинский депутат — представитель «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий. По информации СМИ, именно по его инициативе в Мелитополе (Запорожская область Украины) к праздничной дате были размещены баннеры «Это нашей истории строки… С праздником!»