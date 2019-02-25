Ярославль, 25 февраля, 2019, 12:49 — ИА Регнум. С введением двойного меню в ярославских школах не согласны 59% от числа принявших участие в опросе, проведенном ИА REGNUM в социальных сетях. Они считают, что питание должно единым для всех школьников.

City-yaroslavl.ru Детское питание

Напомним, 21 февраля стало известно, что компания «Комбинат социального питания», занимающаяся организацией питания в ярославских школах и детских садах, предложила родителям школьников альтернативное меню. В частности, в этом меню присутствуют блюда так называемого фаст-фуда: пицца, хот-дог, сосиска в тесте. Чиновники мэрии города Ярославля заявили, что предложение «Комбината социального питания» нельзя называть «вторым меню», поскольку новые комплексные обеды будут предлагаться исключительного как продукция буфетов. А целью, которую преследуют организаторы детского питания, является желание внести альтернативу и разнообразие.

Такой подход одобряют 20%, принявших участие в опросе. Они полагают, что альтернативное меню позволит разнообразить питание в школах и удовлетворить запросы родителей и детей. А вот 13% заявили, что лучшим решением было бы вообще отменить организованное питание в учебных заведениях.

Тема альтернативного питания в школах в последнее время стала актуальной. Единого мнения ни среди родителей, ни среди чиновников и специалистов нет. В социальных сетях не редки жалобы родителей, дети которых отказываются от стандартного меню. Они считают его скудным и не вкусным. Психологи заявляют, что альтернативное питание усилит социальное расслоение в детских коллективах, а именно это часто становится причиной подростковой агрессии. Кроме того, предметом многих дискуссий является стоимость детского питания и бюджетных дотаций.