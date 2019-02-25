Газни, Афганистан, 25 февраля, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Официальные представители губернатора провинции Газни (столица провинции — г. Газни) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана при поддержке сил международной коалиции в Афганистане, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, национальные силы безопасности и обороны Афганистана при поддержке сил международной коалиции в Афганистане нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Андар провинции Газни.

На территории уезда Андар провинции Газни специальными силами Афганистана была проведена другая операция, в результате которой было арестовано 11 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.