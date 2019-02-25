Топчиха, Алтайский край, 25 февраля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В ЦРБ Топчихинского района Алтайского края из-за отсутствия мест не стали госпитализировать 15-летнюю девочку, у которой неожиданно поднялось давление и случился глубокий обморок в школе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила мама школьницы — жительница села Дружба Наталья N.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Топчихинская ЦРБ

По её словам, ЧП произошло ещё 20 февраля, но и по сей день, несмотря на головные боли и проблемы с артериальным давлением, девочка находится дома. Её даже не обследовали, несмотря на то, что перед тем, как впасть в беспамятство, ребёнок ощутил тянущую боль в руке.

«В нашем селе нет ни школы, ни медиков, на учёбу дочь ездит в соседнее село Победим. Именно оттуда мне 20 февраля и позвонили, сообщив, что у неё случился глубокий обморок с судорогами, хотя дочь никогда на здоровье не жаловалась, и на учите у специалистов мы не состояли. Спасибо одному из учителей, сумевшей оказать первую медицинскую помощь.

Говорят, что дочь была «в отключке» очень долго — мнут 15−20. Прибывшая на место фельдшер лишь смерила давление (оно оказалось высоким) и дала таблетку. Скорая помощь, которую мы вызвали, хотя и отвезла нас в Топчихинскую больницу, но там, несмотря на имеющееся направление, в госпитализации отказали, пояснив, что мест нет. Нас отправили домой. Тем временем у дочери постоянные головные боли и давление «скачет». Сегодня, 25 февраля, мы вновь побывали в ЦРБ, и нам вновь отказали, попросив звонить и узнавать насчёт мест.

Завтра нам вновь предстоит поездка в Топчиху — на приём в поликлинику к вышедшему из отпуска единственному неврологу. Но это опять проблемы: чтобы после приёма добраться домой, нам придётся до вечера на вокзале сидеть», — поделилась переживаниями мама школьницы.

В региональном минздраве, куда корреспондент ИА REGNUM обратился за помощью, пообещали досконально разобраться в ситуации.

Напомним, печально известная ЦРБ Топчихинского района Алтайского края прославилась тем, что лечиться в ней боятся не только местные жители, но и сами работающие в ней медики. За последние несколько лет при остром кадровом голоде из этого лечебного учреждения уволились почти 50 специалистов. По свидетельству тех, с кем удалось поговорить корреспонденту ИА REGNUM, это происходит из-за весьма своеобразного подхода к руководству главного врача Топчихинской ЦРБ.

Между тем в Топчихинском районе произошло уже несколько смертей, причиной которых могло стать ненадлежащее оказание медицинской помощи. Региональное СУ СК РФ верст проверку.

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