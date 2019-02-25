Тегеран, 25 февраля, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Председатель Совета по развитию биотехнологий Ирана Мустафа Каней заявил, что в настоящее время 17 стран мира импортируют и потребляют медикаменты, выпущенные иранской фармацевтической промышленностью, сообщает иранское информационное агентство «Fars».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

По словам чиновника, за последние годы Иран добился значительных успехов в развитии науки и технологий, особенно в области медицины и фармацевтики. На данный момент доходы от экспорта медикаментов превышают 1 млрд. долл.

В январе 2019 года ученые университета Амира Кабира разработали новый тип полиэфирных волокон для применения в биомедицине и производстве искусственной кожи. В 2018 году Иран стал одной из пяти стран мира, обогащающих воду по кислороду-18. Эти достижения являются свидетельствами значительного развития биотехнологий в Иране.