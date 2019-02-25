Ярославль, 25 февраля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В Ярославской области весной 2019 года возобновятся работы на двух проблемных домах в поселке Щедрино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского муниципального района. Первоначально один дом должен был быть сдан в 2014 году, два других — в 2017-м. Застройщик объясняет задержку стройки серией причин.

Официальный сайт правительства Ярославской области Дом в поселке Щедрино

«Нам пришлось дополнительные средства вкладывать в коммуникации, вести водопровод и канализацию из Ярославля. Кроме того, строительство осложнилось тем, что над объектами проходят линии электропередачи», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании-застройщика Николай Смирнов.

В общей сложности по трем домам в Щедрино заключено 78 договоров долевого участия. Один из не сданных домов находится в высокой степени готовности, по второму дому найден инвестор, судьба третьего решится после переговоров с энергетиками.

«Работы по строению 45 начнутся уже в марте 2019, чуть позже возобновится строительство 49 строения. Также идет работа и по строению 28, на данный момент застройщик решает вопрос с ПАО «МРСК Центра» по выносу высоковольтной воздушной линии, после решения данного вопроса начнутся работы по достройке, либо дольщикам предложат квартиры в других домах», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ярославского муниципального района.

Окончание работ по двум долгостроям запланировано на четвертый квартал 2019 года.