Москва, 25 февраля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Продолжающиеся торговые войны между США и Китаем, которые очень сильно влияют на курс доллара к мировым валютам — а через него и на российский рубль — проходят с переменным успехом и под покровом неожиданной для многих повышенной секретности. Прорыва в переговорах пока не видно, хотя риторика со всех сторон льётся фальшиво-победоносная. Пока глобальные рынки пытаются выдавливать из себя оптимизм, и индекс доллара DXY остаётся устойчивым в районе 96,31 (пара евро/доллар торгуется по 1,135) — риски «опрокидывания» валютных рынков развивающихся стран невелики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Российский рубль традиционно поддерживает высокая нефть, которая сегодня, 15 февраля торгуется возле убедительной отметки $67 по сорту Brent. Саудовская Аравия 23 февраля назначила принцессу Реему бинт Бандар своим новым послом в США, и этот шаг, который происходит, когда отношения между двумя странами продолжают подвергаться испытанию в связи с убийством обозревателя «Вашингтон пост» Джамала Хашогги, имеет особое значение.

Королевство впервые назвало женщину своим главным дипломатом в Вашингтоне, и это происходит на фоне растущей напряженности между США и их стратегическим союзником на фоне убийства Хашогги в октябре 2018 года», — пояснил эксперт.

Похожим образом в своё время поступила Канада, легализовав по всей стране марихуану вслед за принятием либеральных законов в отношении лёгких наркотиков в Калифорнии и ряде других штатов США. В общем, получится ли у саудитов задобрить «злого босса» — покажет время, но сама попытка этого — вещь весьма однозначная и прямолинейная.

«Рубль продолжит 26 февраля торговаться в своём излюбленном диапазоне 65−66 рублей за доллар — причём, теперь уже ближе не к верхней, а к нижней границе этого диапазона. Испуг от фейковой сенсации о новых санкциях на позапрошлой неделе, похоже, окончательно потерял актуальность», — считает Рожанковский.

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