Вашингтон, 25 февраля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Журналисты уличили Facebook в том, что популярные фитнес-трекеры и мобильные приложения из раздела «здоровье» передают данные о пользователях. Об этом пишет The Wall Street Journal.

(сс) Simon Facebook

По информации издания, шесть известных фитнес-трекеров и мобильных приложений из раздела «здоровье» долгое время передавали данные о пользователях.

После огласки в СМИ информации о похищении сведений о пользователях корпорацией Цукерберга, часть из упомянутых в статье The Wall Street Journal приложений перестала делиться данными с Facebook.

Эксперты издания проверили около 70 приложений из американских магазинов приложений AppStore и Google Play. В итоге оказалось, что 11 приложений передавали сведения о пользователях соцсети при входе в приложение, либо при добавлении информации о себе. Общая аудитория пользователей этих приложений составляет десятки миллионов человек.

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