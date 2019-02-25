Сеул, 25 февраля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. С сентября 2019 года в Южной Корее появятся семизначные автомобильные номера, сообщает YTN.

Новый номерной знак

Министерство земли, инфраструктуры и транспорта опубликовали на сайте ведомства пересмотренный документ «Стандарты госномеров для автомобилей».

Известно, что данное решение было принято в конце 2018 года после сбора данных, а именно мнений жителей страны и экспертов.

Новый номерной знак будет выглядеть следующим образом: 2 цифры + корейские буквы (слог) + 4 цифры.

На номерном знаке слева также будет размещаться вставка синего цвета с национальным флагом, голограммой и сокращением «KOR».

С помощью данной системы нумерования, в стране появится около 200 миллионов дополнительных автомобильных знаков.

Номерной знак появится на автомобилях Южной Кореи с 1 сентября 2019 года.