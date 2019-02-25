Тюмень, 25 февраля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Тюкалинский городской суд Омской области вынес вердикт в отношении жителя Тюменской области, обвиняемого в убийстве во время охоты. Мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Также с него взыскано в пользу родственников погибшего два миллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Омской области.

(сс) klimkin Охотничье ружье

Установлено, что в ноябре 2018 года 60-летний тюменец приехал со своим сыном в гости к омскому бизнесмену. Мужчины отправились на охоту 3 ноября 2018 года в лесной массив на территории Хрусталинского охотничьего хозяйства.

Тюменец должен был выстрелить из засады в дикую козу, которую на снегоходах выгоняли два других охотника. Услышав шум, тюменец, не убедившись в отсутствии людей, произвёл два выстрела по неясно видимой цели. В результате пуля попала в грудь омскому бизнесмену. Потерпевший от полученного огнестрельного ранения скончался на месте происшествия.

Житель Тюменской области осуждён по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и приговорён к одному году ограничения свободы и выплате родственникам погибшего двух миллионов рублей морального ущерба.

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