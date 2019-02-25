Таллин, 25 февраля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Выдавливание русского языка из системы образования в Эстонии будет доведено до конца, хотя жители страны продолжат учить русский в качестве второго языка, чтобы не остаться без работы, одновременно с этим ускорится процесс переезда русских жителей Эстонии в Россию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 февраля, комментируя заявления президента Эстонии о полном переводе школьных занятий на эстонский язык.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Как сообщалось ранее, президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала полный перевод образования в республике на эстонский язык. По ее мнению, это позволит «не делить наших людей на две общины». Кроме того, такое решение, по ее словам, «обеспечит защиту независимости, языка и культуры Эстонии и создаст всем жителям равные возможности».

«Установку на полное выдавливание русского языка из системы образования от детских садов до вузов эстонская элита взяла давно, и она будет ею осуществлена. Их системности и твердости в этом деле можно только позавидовать, хотя и не нужно: всё равно будут учить русский язык в качестве второго, иначе останутся без работы. А лучшие из русских тем более активно будут уезжать из Эстонии в Россию.

В случае с детсадовским и начальным образованием это будет лишь ещё раз свидетельствовать о варварстве эстонцев, о проводимой в стране политике ассимиляции, и с этим необходимо бороться. Что же касается среднего образования, то надо отдавать себе отчёт в том, что ликвидировано в Эстонии будет не русское образование, а эстонское образование на русском. Особенно это, конечно, касается гуманитарных дисциплин. Ведь это, согласитесь, абсурд, когда на языке победителей нацистов неонацисты учат русских «уважать» ветеранов «войск СС»!

Что же касается нашей страны, то она не использовала и половины возможностей, которые имела на рубеже 2000-х годов, чтобы и поддержать русские общины в Прибалтике, и примерно наказать тех, кто права этих общин ущемляет. Тем не менее само нынешнее развитие политической обстановки в мире потребует от нас давать всё более жёсткий ответ на исходящие из Прибалтики агрессивные вызовы, включая и вызовы в сфере культуры», — отметил Михаил Демурин.