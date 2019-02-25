Москва, 25 февраля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. 27 февраля откроется Выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев». Впервые будет показана полная коллекция артефактов. С 28 февраля по 23 июня все желающие смогут посетить выставку в галерее Red October в творческом кластере «Красный Октябрь» на Болотном острове.

Александр и Ярослав Шадрины

Адрес галереи — Берсеневский переулок д. 2, с. 1. Метро: Кропоткинская, Полянка. Время работы: понедельник — воскресенье, с 12 до 21 ч.

Экспонаты собирали в коллекцию и доставляли в Россию с приключениями — «Письменная клятва вождя племени», полгода согласований на вывоз 3,5 метровой стелы из Мексики в США. По прибытии в Россию на фигуре шамана племени Дарьен возникло необъяснимое повреждение, причину появления которого пока никто не может объяснить, 4 тонны и 20 кубометров реликвий — эти и другие интересные подробности мы узнали, побеседовав с владельцами и организаторами коллекции — меценатом и президентом фонда «Искусство наций» Александром Шадриным и его сыном, директором фонда Ярославом Шадриным, а также с президентом группы «ГУТА» Алексеем Хариным, так как «Красный Октябрь» — соорганизатор выставки — входит в этот холдинг.

Александр и Ярослав Шадрины отвечали на вопросы вместе, поэтому публикуем их общие ответы.

Как родилась идея именно этой выставки?

С детства воображение Ярослава рисовало яркого представителя коренных народов американского континента в головном уборе из перьев и в боевой раскраске. Именно в те ранние годы у него и зародился интерес к индейцам. Позже появилось понимание того, что индейцы — это не один народ, а сотни и даже тысячи племен со своими верованиями и историей. Так родилась идея представить великое разнообразие культур коренных американцев.

Как Вы собирали коллекцию, с чего начали, вспомните первый экспонат?

Прежде всего годы ушли на сбор информации в сфере доколумбовых артефактов, знакомство с коллекционерами и посещение галерей. Одним из первых приобретенных нами предметов была маясская расписная ваза с сюжетом, где четыре жреца несут в дар богам листья кукурузы. Майя проживали на территории современных Мексики, Гватемалы, Белиза и Гондураса. Но это не единственные страны, чье культурное наследие мы представили, на выставке можно будет увидеть реликвии и произведения искусств народов 10 государств — от Канады до Чили. Истории приобретения предметов в каждом случае индивидуальны. Например, в Канаде мы договаривались лично с вождем племени, чтобы он предоставил нам на выставку свой родовой тотем из красного кедра. Незадолго до этого мы «купились» на обещания представителя другого племени продать нам тотем, но он обманул нас, присвоил деньги и исчез. Когда мы рассказали об этом вождю, то он в письменном виде дал нам клятву вождя, что сдержит слово и предоставит тотем. Не договор подписал, а поклялся! Слово вождь сдержал, и впервые в Россию приехал родовой тотем канадских индейцев.

Как и где проверяли подлинность артефактов?

Все доколумбовые артефакты приобретались в галереях США, специализирующихся на продаже данного типа предметов. Таких галерей буквально единицы, и все они очень дорожат своей репутацией. Так, например, ольмекскую маску мы приобрели у г-на Спенсера Фрокмортона, владельца Throckmorton fine art gallery. Он занимается продажей доколумбовых предметов 50 лет и уже 30 лет является членом попечительского совета музея Metropolitan.

Все артефакты имеют хороший провенанс, и нам известно имя предыдущего хозяина каждого предмета. При покупке наши предметы проверялись на подлинность в тестинговой лаборатории Artemis. Подлинность предметов не вызывает сомнений.

Легко ли было вывезти в Россию? Были ли приключения с какими-то экспонатами? Ведь теперь эта коллекция — достояние нашей страны, правда, частная собственность.

Сказать, что это было нелегко — ничего не сказать! Это было невероятно трудно, никто кроме нас, фанатиков своего дела, за транспортировку всех этих предметов не взялся бы! За тридцать лет работы по организации выставок никогда не было более абсурдных и патовых ситуаций по транспортировке. При покупке в США за каждым золотым артефактом нам приходилось прилетать, чтобы вывозить его в Россию, при этом оформление на ввоз в различных инстанциях и проверки длились неделями. За доставку стелы из Мексики банально никто не хотел браться. Предмет большой, тяжелый, хрупкий — весь набор сложностей. Но главное, как мы потом узнали, все доставщики боятся, что в стелу отправитель мог замуровать кокаин. Это большая беда в Мексике, и степень недоверия к нестандартным грузам очень велика! И хоть ты тресни, полгода мы не могли решить эту проблему, пока не вывезли стелу в США, что сделало доставку этой стелы в буквальном смысле золотой! Тотем из Канады мы не могли доставить самолетом больше двух месяцев, потому что его длина была больше допустимого для тех самолетов, которые летают в Канаде. Пришлось тотем везти с тихоокеанского побережья на атлантическое, и лишь оттуда через Голландию доставлять грузовым бортом в Россию.

С одним золотым артефактом, фигурой шамана племени Дарьен, во время доставки то и дело случались неприятности. При рассмотрении предмета в галерее Throckmorton от него внезапно отпала верхняя часть. Реставрацию и упаковку проводили специалисты, сотрудничающие с Sotheby’s. Но как бы там ни было, по приезду в Россию мы обнаружили, что соблюдение всех мер безопасной перевозки не помогло, и предмет снова повредился, уже в другом месте. Как?! Это невозможно! Мистика какая-то. Так мы его и представим зрителю в поврежденном виде. В марте запланировали обратиться в реставрационную мастерскую им. Грабаря за помощью в реставрации.

Мы законно приобрели данные предметы и не скрываем нашу частную собственность от глаз интересующихся людей, наоборот, показываем ее по всему миру и неизменно отмечаем — все предметы из нашего собрания после выставок возвращаются в Россию, на Урал.

Где состоялась премьера выставки?

В 2018 году мы сделали три камерные выставки на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Но полноценная премьера «Эльдорадо. Сокровища индейцев» с участием всех предметов из нашего собрания состоится именно в Москве.

Сколько по объёму занимает транспортировка? Какими видами транспорта?

Вся выставка с привозным оборудованием весит 4 тонны и объемом 20 кубических метров. Только на разгрузку всего этого реквизита и экспонатов нам потребовалось 12 человек и целый день работы.

Сколько по времени занимает установка экспозиции в Москве? Сколько персонала вы привезли для установки экспозиции?

Мы привыкли работать в сжатые сроки, приехали заранее за две недели для осмотра помещения, планирования и подготовки. Сам монтаж займет у нас неделю. На установку мы пригласили 12 специалистов, но всего непосредственное участие в подготовке выставки принимали более 50 человек.

Эта выставка носит не только культурно-просветительский характер, но и представляет научный интерес. С Вами сотрудничают ученые и каким образом?

Несомненно, для российской археологии наше собрание представляет особый интерес. В фондах российских музеев доколумбовых артефактов нет, а мы открыты к сотрудничеству и предоставляем доступ к нашим артефактам ученым ИА РАН, Мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова. На открытии нашей выставки 27 февраля выступит проф., д. и. н. Ершова Г. Г., в марте мы выпустим каталог экспонатов нашей выставки с текстом от ведущего ученого майяниста Д. Д. Беляева. Интерактивная программа нашей выставки предполагает научно-популярные воркшопы и лекции при участии специалистов исторических факультетов МГУ и РГГУ.

Чем понравился «Красный Октябрь»?

Идея выставки в творческом кластере «Красный Октябрь» не случайная, в первую очередь у всех это ассоциация с шоколадом, а эта промышленность имеет прямое отношение к индейцам майя, и даже само слово шоколад произошло от ацтекского «xocolatl». Также мы уже были наслышаны о проходивших ранее в творческом кластере «Красный Октябрь» громких социальных и культурных проектах. Площадка расположена в самом центре Москвы. Одним словом, галерея Red October с ее интерьерами в стиле «лофт» идеально подошла для нас по всем параметрам. Даже высота потолков оказалась достаточной, чтобы водрузить стелу майя в вертикальное положение, что делает ее более эффектной!

Куда повезёте выставку после Москвы?

После Москвы в 2020—2021 годах мы планируем показать выставку в Прибалтике и в Скандинавии.

Выставка будет пополняться, или это уже полная коллекция?

Коллекция живет и пополняется. Наш интерес состоит в том, чтобы представить идею единства, общности коренных жителей Америки из разных племен. Мы планируем приобретать артефакты, позволяющие нам проводить параллели между индейскими культурами.

Алексей Харин: Я рад приветствовать на территории нашего творческого кластера «Красный Октябрь» качественные эксклюзивные проекты различной направленности и разных форм. Уверен, что выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» вызовет большой интерес как у москвичей, так и у гостей столицы. Обращаю внимание, что впервые в истории этой выставки будет показана вся коллекция целиком. Экспонаты имеют не только культурно-просветительское значение, но и представляют научную ценность, теоретическую и практическую значимость, тем более все собранные артефакты стали достоянием частной коллекции российского фонда «Искусство наций». Знаю, что к истории и культуре племен майя, ацтеков и инков не угасает интерес общественности на протяжении многих десятилетий. Поэтому мы рады, что эта выставка продлится почти до конца июня и состоится на территории «Красного Октября», что не только удобно по месту расположения и инфраструктуре кластера, но также посетители смогут посмотреть и другие исторические достопримечательности Болотного острова.