Калуга, 25 февраля, 2019, 12:11 — ИА Регнум. За последние два года площадь многолетних плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях Калужской области увеличилась более чем на 35%, а в 2019 году увеличится в два раза и составит около двух тысяч гектаров. Об этом 25 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Admoblkaluga.ru В области будет больше садов.

По данным ведомства, в числе пионеров возрождения калужского садоводства — ООО «Зелёные линии — Калуга» Людиновского района. Там восстановлено более 300 гектаров старого сада, с 2011 года началась закладка новых интенсивных садов, на текущий момент площадь составляет порядка 360 гектаров. Кроме того, на базе хозяйства создан питомник. В 2018 году произведена закладка интенсивного сада на площади 57,9 га.

В Хвастовичском районе с 2015 года активно проводит свою садоводческую деятельность ООО «Слободские ягодники», под ремонтантной малиной находится площадь шесть гектаров. На территории Сухиничского района с 2017 года ООО «АгроПром» в 2017 году заложило интенсивный сад на площади 95 га, а весной 2018 года — еще 150 га. Общая площадь многолетних насаждений составляет 245 га. В Мещовском районе реализуется проект по развитию садоводства в ООО «Садовод». В 2018 году заложено 38,2 га интенсивного сада. В Износковском районе свою деятельность начало ООО «Мелето», которое весной 2018 года заложили яблоневый сад на площади шесть гектаров.

В 2019 году в Калужской области планируется закладка многолетних насаждений на площади 419 га. Для развития садоводства два предприятия ООО «Зелёные линии — Калуга» и ООО «АгроПром» — планируют строительство заводов для переработки плодово-ягодной продукции и плодохранилищ.