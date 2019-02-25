Вильнюс, 25 февраля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Бывший вице-спикер парламента Литвы Миндаугас Бастис, который после скандала, когда его обвинили в лоббировании интересов Росатома, добровольно покинул Сейм, а позже неудачно пытался переизбраться, подал иск против Литвы в ЕСПЧ. О том, что Страсбургский суд иск принял и начал делопроизводство, сообщает ТВ-канал Lietuvos rytas.

Lrs.lt Миндаугас Бастис (слева)

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве Бастис был обвинён в нарушении присяги, измене родине, лоббировании интересов Росатома в ущерб Литве, попытках привязать энергетику Литвы к России, однако импичмент политику в парламенте провалился. После этого Бастис добровольно сложил полномочия, но объявил, что повторно будет баллотироваться в своём округе, чем проверит доверие избирателей. Своей вины политик не признаёт.

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В иске против Литвы в ЕСПЧ Бастис подчёркивает, что подвергся в Литве расправе, ему не позволили ни ответить на обвинения, ни защитить свою репутацию.

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