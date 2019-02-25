Москва, 25 февраля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Водитель такси в Москве перевёл с карты клиентки 60 тысяч рублей за поездку от аэропорта до гостиницы, передаёт 25 февраля РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Недешевое такси

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Известно, что пострадавшая 1991 года рождения. Таксист, под видом оплаты за проезд, несанкционированно перевёл с банковской карты пассажирки 60 тысяч, используя мобильное приложение, установленное на её телефоне. Потерпевшая обратилась в полицию. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии совершено убийство местного жителя, работавшего таксистом.