Нью-Дели, 25 февраля, 2019, 21:44 — ИА Регнум. В ходе выступления перед индийскими студентами лидер главной оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Рахул Ганди отметил, что правительство Нарендры Моди не хочет признавать наличие кризиса, связанного с занятостью населения.

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Политик отметил, что именно поэтому правящая партия не пытается устранить эту проблему.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», назвав ситуацию с занятостью индийской молодежи кризисом, оппозиционный политик сравнил положение дел в Индии и в Китае.

«В нашей стране проживает более 1,2 млрд человек, однако наше правительство создает только 450 рабочих мест в день. За это же время Китай создает 50 000 рабочих мест. Это цифры министерства финансов», — добавил он.

Рахул Ганди особо подчеркнул, что в стране также назрела необходимость в реформировании системы образования.