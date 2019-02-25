Берлин, 25 февраля, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Победительницей конкурса красоты Miss Germany в 2019 году стала конкурсантка от земли Баден-Вюртемберг Надин Бернайс (Nadine Berneis), пишет газета Der Bild.

Скриншот с twitter @BILD Обладательница титула Miss Germany

24 февраля Надин Бернайс была названа самой красивой девушкой Германии. Она отметилась сразу тремя «рекордами» на этом конкурсе: в свои 28 лет она стала самой старшей королевой красоты за историю Miss Germany; она — первая женщина-полицейский, выигравшая эту корону; и также Бернайс является первой победительницей с заметным косметическим дефектом верхней челюсти — она выделилась среди других конкурсанток большой щербинкой между передними зубами. Газета Der Bild нашла в ней сходство с другой знаменитой обладательницей щербинки — с французской актрисой Ванессой Паради.

«У моих бабушки и мамы тоже была щербинка между зубов. В подростковом возрасте я носила брекеты, и она исчезла. Но потом она вдруг просто вернулась, и теперь мне даже нравится», — сказала она в интервью.

Теперь Надин Бернайс ждет годичный отпуск от полицейской службы в отделе киберпреступлений. Ближайший год она будет выполнять обязанности Miss Germany.