Нью-Дели, 25 февраля, 2019, 19:23 — ИА Регнум. В ходе выступлении перед партийными работниками в Лакхнау президент правящей партии Индии — Индийской народной партии Амит Шах выразил уверенность, что нынешний премьер-министр Нарендра Моди победит на предстоящих выборах в нижнюю палату парламента страны и вновь станет премьер-министром.

Kremlin.ru Нарендра Моди

Лидер правящей партии отметил, что политик будет снова участвовать на выборах от штата Уттар-Прадеш. В связи с этим, он призвал работников партии «обойти каждую деревню штата, чтобы донести послание премьер-министра».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в 2014 году Нарендра Моди одновременно избирался от штатов Уттар-Прадеш и Гуджарат. Амит Шах не уточнил, будет ли премьер-министр вновь представлять Гуджарат на выборах.

В своей речи президент Индийской народной партии также обвинил Индийский национальный конгресс в том, что он вводит в заблуждение крестьян, давая им неисполнимые обещания по погашению задолженностей.