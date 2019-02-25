Кишинёв, 25 февраля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Итоги выборов в Молдавии были предсказуемы, в этой стране будет сформирована враждебная России правительственная коалиция, но России это пойдет только на пользу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 февраля, комментируя предварительные итоги подсчета голосов на парламентских выборах в Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Как сообщалось ранее, президентская Партия социалистов получит в новом составе парламента Молдавии около трети голосов. Почти столько же голосов набирает правящая Демократическая партия.

«Итоги парламентских выборов в Молдавии были абсолютно предсказуемы. Лоббисты молдавского президента Игоря Додона в Москве пытались убедить руководство России в обратном, в том, что Партия социалистов, которой он ранее руководил и лидером которой продолжает оставаться, способна одержать победу. Но это был заведомый обман. В сегодняшней ситуации жёсткого противостояния России и Запада и, соответственно, пророссийских и антироссийских политических сил в соседних странах победа — это когда у тебя больше 50 процентов депутатских мандатов, а всё остальное — это лишь утешительный приз симпатий населения, который в реальной политике мало что значит.

Итак, в Молдавии будет сформирована враждебная нашей стране правительственная коалиция. К этому, однако, надо отнестись спокойно. В отношениях с Молдавией давно необходимо было реальное обострение. Додону удалось его оттянуть на пользу своей стране и во вред России. Пострадало от такой нашей линии и приднестровское дело.

Теперь обострение неизбежно произойдёт, и это к лучшему. Всегда лучше ясно отдавать себе отчёт в том, что происходит у тебя на границах, и не строить иллюзий. От антироссийских настроений есть главное и действенное средство: их убыточность — как для государств (и их внешних спонсоров тоже), так и для их конкретных граждан. Игорь Додон долго мешал нам его применить, но теперь, думаю, его возможности в этом плане сведены к нулю. Мне лозунг российско-молдавских отношений на ближайшие годы видится так: «К будущему улучшению через серьезное обострение».

Надеюсь, что в отношении тех, кто предлагал руководству негодные и даже вредные стратегии, заведомо неверно представлял политические перспективы Партии социалистов, будут сделаны должные выводы», — отметил Михаил Демурин.