Энергодар, Украина, 25 февраля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. На третьем энергоблоке запорожской АЭС сработала аварийная защита генератора, из-за чего блок был отключён от сети, сообщил 25 февраля официальный сайт электростанции.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 4 390 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — сказано в сообщении.

Радиационный фон вокруг станции находится в норме, уверяют в пресс-службе станции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Украина закупила около 30% ядерного топлива у американской компании Westinghouse, которая скопировала советские тепловыделяющие сборки (ТВС). Использование американского топлива приводит к частым поломкам оборудования. Американские ТВС используются, в частности, на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

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