Красногорск, 25 февраля, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В ряде населенных пунктов Московской области из-за анонимных сообщений о минировании эвакуированы четыре теплоэлектростанции, сообщает 25 февраля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«В этих зданиях объявлена эвакуация. На место прибыли специалисты экстренных служб», — сообщил источник.

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О каких именно населенных пунктах идет речь, не сообщается. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные сообщили о минировании здания управы московского района Коптево, на месте работают сотрудники экстренных служб.

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