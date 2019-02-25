Улан-Удэ, 25 февраля, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Прокуратуре Бурятии в судебном порядке удалось ликвидировать несанкционированную свалку в Центральной экологической зоне Байкала. Как сообщили ИА REGNUM в надзорном органе, Северобайкальской межрайонной прокуратурой было установлено, что в границах Северобайкальска в водоохранной зоне озера расположена несанкционированная свалка площадью около 73 тыс. квадратных метров. Республиканские власти, а также администрация города не приняли мер по ее ликвидации, что было воспринято как нарушение федерального законодательства.

Bpso.ru Уборка мусора на берегах Байкала

Прокурор предъявил иск к правительству Бурятии, администрации Северобайкальска о понуждении принять меры «по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов».

Решением Северобайкальского городского суда требования прокурора были удовлетворены, однако постановление было обжаловано ответчиками. Апелляционная инстанция с выводами городского суда не согласилась и решение отменила.

В ответ прокурор республики внес кассационное представление и окончательную точку поставил президиум Верховного суда республики. Он признал доводы кассационного представления обоснованными, отменил решение Верховного суда об отказе в удовлетворении иска Северобайкальского межрайонного прокурора. Решение Северобайкальского городского суда об удовлетворении иска прокурора оставлено в силе.

«Решение находится на исполнении», — добавили в прокуратуре.

Добавим, что согласно ресурсу «Карта свалок», на территории республики зафиксировано более сотни несанкционированных свалок. Большая часть из них располагаются вокруг Улан-Удэ, однако и на берегу Байкала отмечено несколько «залежей» мусора. В рейтинге ОНФ по эффективности ликвидации свалок Бурятия наряду с Забайкальем, Приморьем, Сахалинской, Магаданской, Владимирской, Челябинской и Самарской областями вошла в число худших регионов.

Напоним также, что в республике была перенесена мусорная реформа из-за неготовности регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятии до сих пор не определились с тарифами на вывоз мусора.

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