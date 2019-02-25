Новосибирск, 25 февраля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Новосибирск, согласно рейтингу аналитического агентства «ТурСтат» вошёл в пятёрку самых театральных городов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новосибирский государственный академический театр оперы и балета

На первом месте рейтинга — Москва, в первой пятёрке также Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.

В список самых популярных театров Новосибирска вошли Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Новосибирский музыкальный театр, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, Новосибирский государственный академический театр «Красный факел», Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» и другие.

По данным агентства «ТурСтат», в 2019 году посещаемость театров России вырастет на 7% до 43 млн зрителей по сравнению с 40 млн в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2019 годв РоссииобъявленГодом театра.