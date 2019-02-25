Москва, 25 февраля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Следственный комитет России открыл горячую линию для приема сообщений о давлении на бизнес, сообщается 25 февраля на сайте ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телефон

«В ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес», — говорится в сообщении.

Прием сообщений, а также запись на личный прием к главе СКР Александру Бастрыкину осуществляется по номеру 8 (495) 986-78-18 . Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК.

Напомним, ранее сообщалось, что Бастрыкин будет лично регулярно общаться с бизнесменами. В ходе встреч, предприниматели смогут задать главе ведомства вопросы, связанные с расследованием уголовных дел в сфере предпринимательства.

Отметим, 20 февраля президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию затронул тему давления на предпринимателей.

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