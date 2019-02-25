Ярославль, 25 февраля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. В Ярославской области посчитали количество зимующих уток. Результаты переписи опубликованы на сайте «Птицы Ярославии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лобанов Зимующие утки

Всего орнитологи-любители насчитали 1945 оставшихся на зиму уток в Ярославле, Рыбинске, Рыбинском районе и Гаврилов-Яме. Это почти столько же, что и в прошлом году (1961).

А вот по городам число уток сильно изменилось. Оно рекордно выросло в Ярославле и значительно упало в Рыбинске. В областном центре обнаружено 1341 зимующая утка (811 год назад). А в Рыбинске и Рыбинском районе птиц стало меньше в два раза — 414 (935 год назад).

Сайт «Птицы Ярославии» ведет наблюдения за зимующими утками с 2013 года. За это время в целом число таких птиц растет. Жители городов активно подкармливают птиц, и при наличие незамерзающих водоемов утки хорошо себя чувствуют и зимой.