Калуга, 25 февраля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В Калужской области сбережения в сумме 165 тыс. рублей украли у пожилой жительницы города Обнинска неизвестные граждане, которых пенсионерка впустила в квартиру для настройки цифрового телевидения.

(сс) Jeremy Wong Обманутый пожилой человек

Как сообщили 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM в ОМВД России по г. Обнинску, крупная сумма пропала после того, как в доме побывали лжемастера.

По факту тайного хищения денежных средств седственным отделом ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящий момент сотрудниками полиции ведется розыск подозреваемых. Согласно действующему законодательству, злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости быть бдительными при общении с неизвестными людьми и не впускать в квартиру посторонних лиц, кем бы они не представлялись. В первую очередь надо проверить их документы и перезвонить в организации, чтобы уточнить, были ли направлены данные граждане для осуществления каких-либо работ по конкретному адресу.