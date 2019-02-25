Вашингтон, 25 февраля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Сингапурская встреча придала легитимность северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, одновременно подрывая американскую политику давления и санкций, убежден Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате США. На своей странице в твиттере 25 февраля сенатор опубликовал открытое обращение к Дональду Трампу, сопровождая публикацию требованием исполнить «серьезный дипломатический план, который может привести к полной денуклеаризации Северной Кореи и прочному мирному соглашению».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Трамп

В письме указывается, что историческим достижением было бы заключение дипломатического соглашения с Северной Кореей, в результате которого на полуострове установился бы «стабильный мирный режим» и произошла полная денуклеаризация.

Признавая «перемены поведения» Ким Чен Ына со времени первой встречи с Трампом, авторы письма выражают серьезное беспокойство относительно последних разведданных, указывающим на северокорейскую «активность, которая несовместима с полной денуклеаризицей».

«Сингапурская встреча дала Киму — лидеру, возможно, самого репрессивного режима в мире — легитимность и принятие на мировой сцене, одновременно эффективно подрывая нашу политику максимального давления и санкций», — говорится в письме.

Обращение подписали сенаторы Роберт Менендес, Ричард Дурбин, Марк Уорнер, Шеррод Браун, Чарльз Шумер, Дайана Файнстин, Патрик Лихи и Джек Рид.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится 27 февраля во Вьетнаме. Дональд Трамп осторожен в прогнозах, заявляя, что оба лидера «ожидают продолжения прогресса», но указывая, что не может сказать, что именно произойдет.