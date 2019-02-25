Донецк, 25 февраля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В Макеевке сработало взрывное устройство, повреждение получил автомобиль, заявил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сообщило 25 февраля Донецкое агентство новостей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

«Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики. Так, сегодня в Макеевке произошёл подрыв взрывного устройства. Повреждён автомобиль», — сказано в сообщении.

На месте взрыва работает следственная группа, обстоятельства инцидента устанавливаются. В розыск объявлены лица, подозреваемые в совершении данной диверсии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пограничной территории между ДНР и Украиной, в районе пропускного пункта «Еленовка» взорвался автомобиль с людьми, которые возвращались в ДНР с Украины. Два человека погибли, один получил ранения.

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