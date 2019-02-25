Астана, 25 февраля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Малую гидроэлектростанцию мощностью 25,8 МВт планируют запустить на реке Чажа в Ескельдинском районе Алма-Атинской области Казахстана, сообщает 25 февраля агентство «КазТАГ».

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Стоимость проекта составляет 9,3 млрд тенге ($24,7 млн). Инвестором выступает компания ТОО «АСПМК-519». После запуска объекта в эксплуатацию планируется создать 15 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, после запуска гидроэлектростанции в Шардаринском районе Туркестанской области Казахстана стоимость электроэнергии для бизнеса сократилась в 2,2 раза.