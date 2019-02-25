Санта-Моника, США, 25 февраля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. В списке «Директоров, которым платят слишком много», составленным некоммерческим фондом As You Sow, оказались представители игровой индустрии — Бобби Котик и Эндрю Уилсон. По заявлению представителей фонда, директоры Activision Blizzard и Electronic Arts зарабатывают в 300 раз больше своих сотрудников.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Богач

Аналитики фонда As You Sow сравнивают зарплату директоров со средней зарплатой работников компании. Таким образом, глава Activision Blizzard Бобби Котик получает $28 млн в год, что в 306 раз больше средней оплаты труда его сотрудников. Директор Electronic Arts Эндрю Уилсон, в свою очередь, зарабатывает почти $36 млн в год, а соотношение его зарплаты к зарплатам сотрудников — 371:1.

Также аналитики фонда указали конкретную сумму, которую переплачивают переоценённым руководителям. Согласно этим расчётам, Бобби Котик должен был получить меньше почти на $13 млн, а Эндрю Уилсон почти на $20 млн.

Напомним, что ранее Activision Blizzard уволили почти 800 своих сотрудников. Однако сокращение штата никак не сказалось на зарплате их директора. Тогда организация Game Workers Unite, которая занимается защитой прав представителей игровой индустрии, создала петицию об увольнении Бобби Котика. Как сообщают представители организации, богатство Котика складывается из денег, украденных у его сотрудников.