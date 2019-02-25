Москва, 25 февраля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. В России планируется развивать сельский туризм. Это одно из быстро развивающихся направлений внутреннего туризма в регионах, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Борис Кустодиев. Деревенский праздник (Осенний сельский праздник). 1914

Новые направления сельского туризма представят 11 марта на международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве.

На конференции «Региональные аспекты развития сельского туризма в России» рассмотрят вопросы создания кластеров сельского туризма, разработку и продвижения турпродуктов в российских сёлах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, автотуризм, гастрономический, промышленный и милитари-туризм.

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