Якутск, 25 февраля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В Нюрбинском районе Якутии многодетные семьи уже семь лет ждут, что к выданным им государством участкам подведут электричество и проложат дорогу. Когда земли раздавали, людям обещали и школу, и детский сад, но до сих пор об этом даже речи не идёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Fæ Бедная многодетная семья

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По информации ИА SakhaDay, подведения к участкам в микрорайоне «Берёзовка» электроснабжения и дороги многодетные Нюрбинского района ждут с 2012 года. Без минимально необходимой инфраструктуры семьи не могут построить дома. Интересно, что когда участки раздавали, людям обещали не только строительство дороги, но и детского сада и школы. Но спустя семь лет инфраструктура не появилась, и многодетные считают себя обманутыми. Они просят правительство региона и Генпрокуратуру РФ провести проверку законности выделения земельных участков без коммуникаций и привлечь к ответственности виновных лиц.

«Эта проблема тянется долгие годы. 501 семье раздали 45,9 га, получается, нарезали по 0,09 гектар. При этом по Земельному кодексу Якутии должны обеспечить участками от 0,10 до 0,25 гектара. То есть, даже выделяя земли без инфраструктуры, они сжульничали, недодав 0,01 гектара», — рассказал эксперт ОНФ, юрист Любомир Михайлов.

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Многодетных возмущает то, что на себя администрация района находит деньги: на ремонт её здания было потрачено 25 млн рублей, ремонт подведомственного ей учреждения обошёлся в 15 млн, зданий и гаража муниципального автотранспортного предприятия — в 45 млн рублей.

«И это не считая многочисленных банкетов, юбилеев, Ысыахов и т. д. Считаем, что нас попросту обманывают», — говорят представители многодетных семей Нюрбы.

Руководство района отвечает семьям, что денег нет, аналогична и позиция правительства республики. Но многодетные так не считают: на подведение дороги и электричества в микрорайон «Берёзовка» выделялось 19 млн рублей, но на эту сумму было установлено только шесть столбов и пять трансформаторов.

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В ответе мэрии Нюрбы говорится, что были проведены работы по строительству электроснабжения на сумму 11,5 млн, а работы стоимостью ещё на 4,1 млн рублей не были проведены. Планировалось потратить и 1,4 млн рублей на подключение к электричеству 98 участков, но эти планы не были реализованы: не к чему было подключать.

По словам Любомира Михайлова, в 2016 году сроком решения вопроса по обеспечению участков многодетных семей в Берёзовке необходимой инфраструктурой были определены три года, которые истекают в марте 2019-го. Для исполнения указа была сформирована рабочая группа и принят план мероприятий, исполнять его должны были муниципальные власти.

«Правительство республики ежегодно выделяет средства на обустройство зон индивидуальной жилищной застройки. Одним из критериев является предоставление субсидий муниципального образования. Возникает резонный вопрос: а где деньги? В то время, 2016—2017, годы в мэрии Нюрбы работал нынешний глава района, руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Иннокентьев. Значит, у правоохранительных органов должны появиться вопросы к главе района», — считает Любомир Михайлов.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные проблемы с отсутствием инфраструктуры возникли у многодетных семей, получивших землю в микрорайоне «Северный» возле Якутска. Там расположены 1300 участков, за инфраструктуру люди борются уже почти семь лет. Те, кто построил дома несмотря ни на что, уже устали жить в голом поле. Электричество от генераторов, а до дороги — 4,5 километра. Чтобы уехать на работу, это расстояние нужно пройти пешком. Скорая тоже не подъедет, и как-то раз проживающим в квартале «Северный» многодетным родителям пришлось нести до машины медпомощи ребёнка. Электрифицировать участки власти региона обещали в 2019 году, а по дороге пока никакой ясности нет.