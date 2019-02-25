Киев, 25 февраля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали в Киеве экс-главу генерального штаба вооружённых сил Украины Владимира Замана, сообщило 25 февраля информационное агентство «УНН» со ссылкой на собственные источники.

Сотрудники СБУ

По данным журналистов, генерал-полковника Замана подозревают в государственной измене. В данный момент у него проводят обыск.

Заман руководил генеральным штабом ВСУ с 2012 по 2014 год, а также занимал должность уполномоченного Верховной рады по контролю за деятельностью министерства обороны Украины после государственного переворота — с 22 февраля по июнь 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ране подозрение в служебной халатности и государственной измене было объявлено трём бывшим министрам обороны Украины Михаилу Ежелю, Павлу Лебедеву и Дмитрию Саламатину. Им инкриминируют продажу военного имущества по заниженным ценам.

Читайте также: На Украине экс-министров обороны обвинили в госизмене