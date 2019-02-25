Вашингтон, 25 февраля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. «Особенное чувство» к лидеру КНДР Ким Чен Ыну имеет Дональд Трамп в преддверии их встречи, заявил американский президент собранию губернаторов в Белом доме. Об этом сообщает 24 февраля The Washington Examiner.

Twitter: @realDonaldTrump Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Трамп описал свои «очень, очень хорошие отношения» с лидером Северной Кореи и, есть мнение, избегал обсуждать ожидания в отношении денуклеаризации.

«Верю, что мы увидимся с глазу на глаз, но вы будете видеть даже больше в ближайшие пару дней, так или иначе. Что произойдет, я не могу вам сказать. Я думаю, что с течением времени это случится, но я не могу сказать вам, сам не спешу и не хочу никого торопить, я просто не хочу тестирования. Пока нет тестирования, мы счастливы», — заявил Трамп.

Напомним, 27 февраля в Ханое встретятся президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это будет вторая встреча двух лидеров, посвященная денуклеаризации Корейского полуострова.