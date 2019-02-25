В Ярославской области просят не отдавать муниципальную баню в частные руки
Тутаев, Ярославская область, 25 февраля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Жители Тутаева Ярославской области опубликовали открытое письмо губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой не допустить передачи в частные руки единственной городской общественной бани. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сейчас баня является муниципальной.
«Осуществление этой передачи несет для нас, жителей г. Тутаева, моральные, психологические, а, главное, экономические последствия, потому что, как правило, будут повышены цены на банные услуги, хотя они и в настоящее время достаточно высоки для основной массы населения. Ведь наш город, являясь моногородом, потерял много рабочих мест в связи с сокращением и ликвидацией предприятий», — пишут авторы обращения.
Письмо подписали более ста человек. Авторы письма говорят, что администрация района планирует сдать баню в долгосрочную аренду. Люди опасаются, что это приведет не только к росту цен, но и отмене льгот, которые пока действуют в бане.
Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что люди беспокоятся напрасно.
«Никакой передачи социального объекта в частную собственность не предусматривается. Есть идея о передаче на условиях концессионного соглашения, с сохранением муниципальной собственности и всех социальных льгот. Такая идея прорабатывалась», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.
По словам Юнусова, бюджет городского поселения Тутаев субсидирует баню в размере около 3 млн рублей ежегодно. Сейчас льготы предоставляются пенсионерам, детям и инвалидам. Авторы обращения ждут ответа от губернатора.