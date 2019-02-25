Тутаев, Ярославская область, 25 февраля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Жители Тутаева Ярославской области опубликовали открытое письмо губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой не допустить передачи в частные руки единственной городской общественной бани. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сейчас баня является муниципальной.

Баня в Тутаеве

«Осуществление этой передачи несет для нас, жителей г. Тутаева, моральные, психологические, а, главное, экономические последствия, потому что, как правило, будут повышены цены на банные услуги, хотя они и в настоящее время достаточно высоки для основной массы населения. Ведь наш город, являясь моногородом, потерял много рабочих мест в связи с сокращением и ликвидацией предприятий», — пишут авторы обращения.

Письмо подписали более ста человек. Авторы письма говорят, что администрация района планирует сдать баню в долгосрочную аренду. Люди опасаются, что это приведет не только к росту цен, но и отмене льгот, которые пока действуют в бане.

Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что люди беспокоятся напрасно.

«Никакой передачи социального объекта в частную собственность не предусматривается. Есть идея о передаче на условиях концессионного соглашения, с сохранением муниципальной собственности и всех социальных льгот. Такая идея прорабатывалась», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

По словам Юнусова, бюджет городского поселения Тутаев субсидирует баню в размере около 3 млн рублей ежегодно. Сейчас льготы предоставляются пенсионерам, детям и инвалидам. Авторы обращения ждут ответа от губернатора.