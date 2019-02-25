Баку, 25 февраля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 февраля совершит официальный визит в Азербайджан. Это будет ее первым региональным визитом после избрания на пост президента страны.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Саломе Зурабишвили

Как сообщают азербайджанские СМИ, «в ходе двухдневного визита Зурабишвили проведет ряд встреч с официальными лицами страны, в ходе которых обсудит актуальные вопросы двустороннего сотрудничества». При этом они указывают, что визит будет проходить «на фоне охладевших отношений между странами».

Это стало проявляется наиболее заметно тогда, когда министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия сообщил, что Тбилиси ведет переговоры с Москвой о закупках российского газа с целью «сохранения энергобезопасности и энергонезависимости».

В Азербайджане, который до сих пор является монопольным поставщиком газа в Грузию, воспринял это сообщение болезненно. В Баку стали заявлять, что Тбилиси «стал переоценивать сотрудничество с Азербайджаном», искать «новых партнеров в регионе, которые могли бы если не занять нишу Азербайджана, то, по крайне мере, разделить ее с ним».Более того, Баку рассчитывал на то, что президент Грузии Зурабишвили свой первый зарубежный визит совершит именно в Азербайджан исходя «из стратегического уровня партнерства».

Однако, Зурабишвили в первую очередь побывала в странах Европы.

Так что предстоящие ее переговоры в Баку могут быть непростыми. Эксперты считают, что контактам Азербайджана и Грузии не хватает динамизма и общей концепции взаимозависимости обеих стран.