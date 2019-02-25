Дамаск, 25 февраля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Совместной российско-турецкой комиссией по перемирию в Сирии за сутки зафиксированы нарушения режима прекращения огня в четырех провинциях страны, 25 февраля сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

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Режим перемирия был нарушен в провинциях: Латакия, Хама, Идлиб и Алеппо.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — четыре, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — семь, Алеппо — пять, Латакия — один», — говорится в документе.

Также сообщается, что за прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились.

Напомним, режим перемирия поддержало 2518 населенных пунктов и 234 вооруженных формирования.

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