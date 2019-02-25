Пермь, 25 февраля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис может покинуть Пермь уже в следующем году, об этом заявил 22 февраля театральный критик Вадим Журавлев на своем YouTube-канале.

Фото: Дмитрий Дубинский Теодор Курентзис

Критик озвучил слухи, которые упорно циркулируют как в пермском культурном учреждении, так и в более широких кругах, связанных с театральным и музыкальным искусством страны.

«Как я говорил уже не раз, однажды тот же Курентзис смоется из Перми. И вот уже пошли слухи о неком бизнес-плане, который составлен крупным олигархом по переезду оркестра и хора MusicAeterna в Петербург, называются сроки — уже следующий сезон. В Перми остается руинированный театр без будущего», — отметил Журавлев.

В пресс-службе культурного учреждения не стали опровергать или подтверждать данную информацию, однако подчеркнув, что подобные слухи появляются регулярно.

«Теодор Курентзис в Перми с 2011 года, и периодически с тех пор появляются слухи о его возможном отъезде», — отметили в пресс-службе театра, добавив, что маэстро в скором времени посетит Санкт-Петербург для участия в праздновании 100-летия Большого драматического театра.

Напомним, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис получил широкое признание в России и за ее пределами, однако он не раз подвергался критике со стороны пермской общественности за политику в подконтрольном ему учреждении.

Основные претензии сводятся к значительному сокращению репертуара Пермского театра, а также редкое появление Курентзиса в Перми ввиду его большой гастрольной деятельности.