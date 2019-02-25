Москва, 25 февраля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Принятие законопроекта, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления протокола, поможет навести порядок в коммерческой части эвакуации, считает адвокат Виктория Данильченко. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM по поводу этой инициативы депутатов ЛДПР в Госдуме РФ, она пояснила:

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуатор

«На мой взгляд, инициатива правильная и необходимая. Непонятно, почему до сих пор никто не нес ответственности за подобные действия. Особенно справедливой станет возможность водителя взять документы из эвакуируемой машины, поскольку нынешние правила приводят к абсурдным ситуациям.

Надеюсь, что будет наведен порядок в коммерческой части эвакуации, поскольку штраф уходит в бюджет, а вот оплата за эвакуацию поступает конкретным людям на местах. При этом расходы на эвакуацию значительно превышают сам штраф, поэтому фирмы, осуществляющие эвакуацию, заинтересованы в получении такого дохода».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, предполагающий введение штрафов за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола, в Госдуму РФ внеслидепутаты от ЛДПР. В случае его принятия должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей.