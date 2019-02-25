Москва, 25 февраля, 2019, 10:47 — ИА Регнум. В России больше неравнодушных людей, считают 30% граждан. У 37% в их окружении неравнодушных людей больше. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ростислав Фелицин. Печальное известие. Чтение письма (фрагмент). 1856

Почти четверть опрошенных (24%) заявили, что в России больше равнодушных людей. В окружении есть равнодушные люди у 18% граждан.

По мнению большинства респондентов (43%), в стране есть как равнодушные, так и неравнодушные люди в равной степени. 44% опрошенных придерживаются такого же мнения относительно своего окружения.

Опрос проведен 19 февраля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, липецкий сайт краудсорсинговой платформы «Портал неравнодушных» начал свою работу в июле 2014 года. Сейчас на сайте зарегистрировано более 19 тыс. участников.

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