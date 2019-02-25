Лондон, 25 февраля, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Европейского Союза могут отсрочить на два года. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники в ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Читайте также: Лондон не успевает заключить торговые соглашения c партнерами до Brexit

«Brexit может быть отложен до 2021 года в соответствии с планами, которые будут изучать самые высокопоставленные чиновники ЕС», — пишет издание.

Отмечается, что замена 21-месячного переходного периода, который должен начаться после 29 марта 2019 года — даты запланированного Brexit, дополнительным временем в статусе государства-члена позволит Великобритании и ЕС разработать свои планы относительно будущих отношений. В частности, перенос Brexit поможет обойти backstop относительно ирландской границы.

Ранее по теме: Парламент Британии может проголосовать по Brexit на следующей неделе — СМИ

При этом ЕС полон решимости не предлагать кратковременное продление только для того, чтобы вернуться к этому вопросу летом 2019 года, когда британское правительство опять не сможет продвинуть свой план в парламенте страны. Перенос Brexit поддерживает глава Еврокомиссии Дональд Туск, однако, по его мнению, этот период должен продлиться два года, а не два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца. Проголосовать по поводу пересмотренного соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза парламентарии могут уже на текущей неделе.

Напомним, выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года, однако Лондон до сих пор не договорился с Брюсселем о его условиях. Главной проблемой по-прежнему остается вопрос об ирландской границе. Дело в том, что Ирландия как член содружества, после выхода из него Великобритании, может столкнуться с проблемами на вновь возникшей границе, что чревато серьезными для нее издержками.