Новосибирск, 25 февраля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 25 февраля, скоропостижно скончался депутат Горсовета Дмитрий Прибаловец, ему было 47 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gorsovetnsk.ru Дмитрий Прибаловец

Как пишет «Тайга.инфо», он умер у себя дома, «возможной причиной смерти называют проблемы с сердцем».

«Дима Прибаловец умер», — написала на своей странице депутат Наталья Пинус.

По данным с сайта совета депутатов Новосибирска, Дмитрий Прибаловец родился в 1971 году в Новосибирске. Окончил факультет управления производством Новосибирского государственного университета экономики и управления. Являлся членом комиссий по городскому хозяйству и по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству. С 1990 года на протяжении длительного времени на разных должностях работал на производственном монтажно-строительном предприятии «Электрон». В 2009 году решением Совета директоров оборонных предприятий района был назначен председателем исполнительного комитета Совета директоров оборонных предприятий Калининского района. В 2010 и 2015 годах избирался в Горсовет Новосибирска. Женат, есть сын.

Напомним, Дмитрий Прибаловец активно выступал против застройки улицы Богдана Хмельницкого, в том числе за возвращение в собственность муниципалитета земельного участка, на котором ранее находились Дом спорта и клуб «Отдых».